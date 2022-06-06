Ангарск, Иркутская область, , 09:44 — REGNUM ГУ МВД по Иркутской области 6 июня известило о возбуждении уголовного дела по факту кражи сбережений у пенсионерки в Тулуне: женщина попалась на уловки телефонных мошенников.

Мошенники Gtrk-kaluga.ru

Как установили полицейские, потерпевшей поступил телефонный звонок. Неизвестный представился сотрудником банка, который посоветовал оформить бонусы от покупок, так как женщина регулярно пользуется банковской картой.

Доверчивая пенсионерка продиктовала данные карты и смс-коды, поступившие на ее сотовый телефон. Вскоре пожилая тулунчанка поняла, что стала жертвой обмана и обратилась в полицию.

По данному факту следственными органами возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 2 статьи 158 Уголовного Кодекса Российской Федерации.

Как сообщало ИА REGNUM, в конце мая 2022 года жительница Братска в процессе поиска дополнительного дохода привлекла внимание лже-брокеров им лишилась крупной суммы денег.

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