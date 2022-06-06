Жительница Приангарья хотела получить бонусы, но стала жертвой мошенников
Ангарск, Иркутская область, 6 июня, 2022, 09:44 — ИА Регнум. ГУ МВД по Иркутской области 6 июня известило о возбуждении уголовного дела по факту кражи сбережений у пенсионерки в Тулуне: женщина попалась на уловки телефонных мошенников.
Как установили полицейские, потерпевшей поступил телефонный звонок. Неизвестный представился сотрудником банка, который посоветовал оформить бонусы от покупок, так как женщина регулярно пользуется банковской картой.
Доверчивая пенсионерка продиктовала данные карты и смс-коды, поступившие на ее сотовый телефон. Вскоре пожилая тулунчанка поняла, что стала жертвой обмана и обратилась в полицию.
По данному факту следственными органами возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 2 статьи 158 Уголовного Кодекса Российской Федерации.
Как сообщало ИА REGNUM, в конце мая 2022 года жительница Братска в процессе поиска дополнительного дохода привлекла внимание лже-брокеров им лишилась крупной суммы денег.
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