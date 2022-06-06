Москва, , 09:42 — REGNUM Меры по сдерживанию роста цен на минеральные удобрения признаны эффективными. Об этом говорится в заявлении по итогам заседания правительственной комиссии по вопросам агропромышленного комплекса и устойчивого развития сельских территорий.

Виктория Абрамченко Правительство России

«Председатель комиссии, вице-премьер Виктория Абрамченко утвердила перечень поручений по итогам заседания комиссии. В числе поручений — признать принятые правительством Российской Федерации меры по сдерживанию роста цен на минеральные удобрения эффективными», — говорится в заявлении.

Абрамченко также поручила поддержать продление ранее принятых мер по сдерживанию роста цен на минеральные удобрения до 31 мая 2023 года.