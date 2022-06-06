Москва, 6 июня, 2022, 09:42 — ИА Регнум. Меры по сдерживанию роста цен на минеральные удобрения признаны эффективными. Об этом говорится в документах по итогам заседания правительственной комиссии по вопросам агропромышленного комплекса и устойчивого развития сельских территорий.

Правительство России Виктория Абрамченко

«Председатель комиссии, вице-премьер Виктория Абрамченко утвердила перечень поручений по итогам заседания комиссии. В числе поручений — признать принятые правительством Российской Федерации меры по сдерживанию роста цен на минеральные удобрения эффективными», — отмечает пресс-служба Абрамченко.

Абрамченко также поручила поддержать продление ранее принятых мер по сдерживанию роста цен на минеральные удобрения до 31 мая 2023 года.