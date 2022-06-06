Запорожье, Украина, , 09:41 — REGNUM Листовки, в которых содержится призыв к военным ВСУ сдаваться и также имеется фотография советника главы офиса Зеленского Алексея Арестовича в женском платье, отправили на позиции украинских боевиков в Запорожской области российские военные. Об этом 6 июня сообщает РИА Новости.

Алексей Арестович Facebook.com/alexey.arestovich

«Боец ВСУ! Ты погибаешь за таких, как он!», — говорится в листовке, на которой также присутствует фотография Арестовича в парике и женском платье, сделанная, вероятно, во время исполнения им роли в кинофильме «Не бойся, я рядом» женщины по имени Люсенька.

Также на этих листовках имеются изображения президента Украины Владимира Зеленского, предпринимателя Игоря Коломойского и других украинских олигархов.

«Игорь Коломойский имеет гражданство Израиля. Не умирайте за изменников родины. Сдавайтесь! Вас ждут дома! <…> Зачем твоим родителям оплакивать твою преждевременную смерть? Ты хочешь умереть за Коломойского, Ахметова и Пинчука? Выбирай будущее! Не участвуй в боевых действиях и вернись к нормальной жизни. Пока не поздно — отказывайся воевать. Сложи оружие! Тебя ждут дома живым!», — также говорится в листовках.

При этом уточняется, что такие материалы были доставлены на позиции ВСУ в населенных пунктах Орехово и Гуляйполе Запорожской области из гаубицы Д-30 калибра 122 мм.

Кроме того, подчеркивается, что агитснаряды не наносят ущерба инфраструктуре, так как они созданы без каких-либо поражающих элементов и взрывчатки таким образом, чтобы разбрасывались исключительно листовки, размещенные внутри корпуса.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее стало известно, что ВСУ за последние сутки территорию Донецкой Народной Республики обстреляли 51 раз.