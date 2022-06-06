Красноярск, , 09:41 — REGNUM Основная волна ЕГЭ — 2022 продолжается в Красноярском крае. Как сообщили ИА REGNUM в краевом министерстве образования, 6 июня выпускники сдают единый государственный экзамен по физике и истории.

ЕГЭ Дарья Антонова © ИА REGNUM

Историю выбрали 2244 человека, физику — 2529. Всего в регионе открыто 108 пунктов проведения экзамена, в том числе 34 — в труднодоступных территориях.

ЕГЭ по физике длится три часа 55 минут, по истории — три часа. Результаты будут известны не позднее 22 июня.

Как сообщало ИА REGNUM, основная волна ЕГЭ стартовала 26 мая.

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