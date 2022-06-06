Москва, , 09:39 — REGNUM В ситуации надвигающегося продовольственного кризиса очевидным и единственным решением является снятие санкционных ограничений с России. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 6 июня заявил профессор базовой кафедры торговой политики РЭУ им. Г. В. Плеханова Ибрагим Рамазанов.

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По его словам, некоторый дефицит продовольствия в мире, проблемы продовольственной безопасности и риск глобального недоедания существовали всегда. Тем не менее глобальный характер взаимодействия на продовольственном рынке препятствовал обострению ситуации.

«Однако в условиях санкционного давления на Россию со стороны западных стран, проблема дефицита продовольствия и перспективы глобального голода стали более очевидными и масштабными, — констатировал эксперт. — Кроме того, санкционное давление на Россию привело к сокращению не только поставок продовольствия, но и удобрений для производства агропродовольственного сырья, энергоносителей, сырья для химической промышленности и прочего. Это может обернуться значительным падением урожайности зерновых и других видов агропродовольственного сырья по всему миру. А следовательно, и увеличением дефицита продовольствия и ростом цен».

По его словам, в сложившейся ситуации очевидным и единственным решением возникших проблем может быть снятие санкций с России.

«Других надежных источников пополнения запасов продовольствия в мире практически нет. Все основные страны — производители агропродовольственного сырья вплотную приблизились к пределу своего потенциала, а Россия, наоборот, только начал реализовать его. Очевидно, что только снятие санкций с РФ будет способствовать решению проблемы», — подытожил Рамазанов.

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, экономист Продовольственной и сельскохозяйственной организации ООН Максимо Тореро заявил, что к 2023 году в мире ожидается ухудшение продовольственной ситуации.

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