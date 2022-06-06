Калуга, 6 июня, 2022, 10:10 — ИА Регнум. В Калуге судебные приставы взыскали со строительной компании 385 тысяч рублей задолженности по заработной плате. Работник получил причитающиеся ему деньги лишь после того, как приставы арестовали автомобиль организации-должника. Об этом 6 июня сообщил корреспонденту ИА REGNUM официальный представитель УФССП России по Калужской области Артём Залогин.

Управления ФССП России по Калужской области Судебный пристав

В межрайонном отделении по особым исполнительным производствам судебных приставов области на исполнении находилось решение суда, по которому одна из калужских строительных компаний была обязана выплатить 385 тысяч рублей долга в пользу гражданина. Это были выплаты по заработной плате и иным трудовым отношениям.

После возбуждения исполнительного производства организации дали срок для добровольной оплаты, но он был проигнорирован. В результате в рамках уже принудительного исполнения судебные приставы вынесли в отношении должника постановление о взыскании исполнительского сбора в размере 23,5 тыс. рублей. Кроме того, в ходе исполнительных действий был арестован автомобиль строительной организации Hyundai Solaris.

«Чтобы снять арест с машины и избежать применения иных мер, руководство строительной компании полностью выплатило взыскателю долг. Исполнительский сбор также был погашен должником. Права взыскателя были восстановлены», — отметил Артём Залогин.