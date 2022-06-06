Кишинёв, , 09:38 — REGNUM Великий русский поэт Александр Пушкин стал также частью и молдавской истории. Об этом заявил в своём телеграм-канале экс-президент Молдавии, почетный председатель Партии социалистов Игорь Додон 6 июня по случаю годовщины со дня рождения Пушкина.

Додон Dodon.md

«Это — один из множества примеров переплетения культур Молдовы и России. Наша задача — сохранить и передать будущим поколениям это наследие, нашу крепкую многовековую дружбу и духовное единство», — написал Додон.

При этом 2 июня парламент Молдавии поддержал запрет новостных телепрограмм из России. В апреле в рамках борьбы с символами поддержки спецоперации России по денацификации Украины в Молдавии запретили носить георгиевскую ленту, а тем, кто ослушался 9 Мая, выписали штрафы.

Напомним, Пушкин прибыл в Молдавию в сентябре 1820 года во время одной из ссылок, которую оформили как командировку. Он прожил в Кишинёве до ноября того же года. Впоследствии поэт неоднократно приезжал в Молдавию до июля 1823 года. В Кишинёве находится Дом-музей Пушкина.