Село Сунтар, Якутия, , 09:40 — REGNUM Подъём уровня воды ожидается возле села Сунтар в Сунтарском районе Якутии. Воду спустят с Вилюйского водохранилища, сообщили корреспонденту ИА REGNUM 6 июня в оперативном штабе региона.

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Вода пойдёт по реке Вилюй, на участке между сёлами Сюльдюкар и Крестях.

В селе Арбын Намского района Якутии паводковая обстановка остаётся стабильно напряжённой, отметил глава населённого пункта Борис Бугаев.

«Уровень воды находится на отметке 914, то есть превысил критическую отметку на 17 см. В населённом пункте объявлен режим повышенной готовности. Скот отогнали на возвышенности. Ждём нормализации ситуации», — отметил он.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее «Вечерний Якутск» уточнял, что река Алдан возле села Арбын вышла из берегов из-за дождей, которые вызывали искусственно для предотвращения лесных пожаров.