Село Сунтар, Якутия, 6 июня 2022, 09:40 — REGNUM Подъём уровня воды ожидается возле села Сунтар в Сунтарском районе Якутии. Воду спустят с Вилюйского водохранилища, сообщили корреспонденту ИА REGNUM 6 июня в оперативном штабе региона.
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Вода пойдёт по реке Вилюй, на участке между сёлами Сюльдюкар и Крестях.
В селе Арбын Намского района Якутии паводковая обстановка остаётся стабильно напряжённой, отметил глава населённого пункта Борис Бугаев.
Как сообщало ИА REGNUM, ранее «Вечерний Якутск» уточнял, что река Алдан возле села Арбын вышла из берегов из-за дождей, которые вызывали искусственно для предотвращения лесных пожаров.