Иркутск, 6 июня, 2022, 09:37 — ИА Регнум. Руководитель агентства по туризму Иркутской области Екатерина Сливина известила о своей добровольной отставке 6 июня, сообщает телеграм-канал правительства региона. Известно, что последним днем работы в прежней должности будет 7 июня. Причины — «семейные обстоятельства».

Цитата из видео Екатерина Сливина с 7 июня покидает пост руководителя агентства по туризму Иркутской области

«По семейным обстоятельствам вынуждена покинуть пост руководителя агентства по туризму. Но хочу отметить, что сейчас налажена конструктивная работа по развитию туризма. Мы активно участвуем в реализации нацпроекта «Туризм. Индустрия гостеприимства», сотрудничаем с корпорацией «Туризм. РФ». Уверена, что все планы будут спешно реализованы», — отметила Сливина и поблагодарила за полученный опы работы в команде губернатора Приангарья Игоря Кобзева.

Как сообщало ИА REGNUM, кадровые изменения произошли в Приангарье и в середине мая 2022 года: Павел Писарев назначен на государственную должность заместителя председателя правительства Иркутской области.

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