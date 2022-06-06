Руководитель агентства по туризму Иркутской области известила об уходе
Иркутск, 6 июня, 2022, 09:37 — ИА Регнум. Руководитель агентства по туризму Иркутской области Екатерина Сливина известила о своей добровольной отставке 6 июня, сообщает телеграм-канал правительства региона. Известно, что последним днем работы в прежней должности будет 7 июня. Причины — «семейные обстоятельства».
«По семейным обстоятельствам вынуждена покинуть пост руководителя агентства по туризму. Но хочу отметить, что сейчас налажена конструктивная работа по развитию туризма. Мы активно участвуем в реализации нацпроекта «Туризм. Индустрия гостеприимства», сотрудничаем с корпорацией «Туризм. РФ». Уверена, что все планы будут спешно реализованы», — отметила Сливина и поблагодарила за полученный опы работы в команде губернатора Приангарья Игоря Кобзева.
Как сообщало ИА REGNUM, кадровые изменения произошли в Приангарье и в середине мая 2022 года: Павел Писарев назначен на государственную должность заместителя председателя правительства Иркутской области.
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