Новосибирск, , 09:37 — REGNUM На 63 году жизни сегодня, 6 июня, скоропостижно ушел из жизни президент Новосибирского государственного университета экономики и управления (НГУЭУ) Александр Новиков. Об этом ИА REGNUM сообщили в вузе.

Скончался президент Новосибирского государственного университета экономики и управления Александр Новиков Пресс-служба НГУЭУ

Александр Новиков родился в новосибирском селе Кыштовка. Окончил экономический факультет Новосибирского государственного университета.

До 1984 работал в Институте экономики и организации промышленного производства. Новиков стал одним из первых российских специалистов, который участвовал в формировании финансового рынка Сибири. В 1999 году был назначен заведующим кафедрой «Рынок ценных бумаг» в НГУЭУ. С 2014 по 2020 год он занимал пост ректора вуза, а с 2021 года — должность президента НГУЭУ.

Александр Новиков награждён почетной грамотой президента России за заслуги перед научным и образовательным сообществом, грамотой министерства науки и инновационной политики Новосибирской области за вклад в популяризацию научной, научно-технической и инновационной деятельности, удостоен почётного звания «Заслуженный экономист Новосибирской области».