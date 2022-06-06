Санкт-Петербург, 6 июня, 2022, 09:48 — ИА Регнум. Гидравлические испытания теплосети пройдут сразу в десяти районах Санкт-Петербурга в рамках подготовки к новому отопительному сезону, предупредили 6 июня в пресс-службе ГУП «ТЭК Санкт-Петербург».

Пресс-служба Колпинского района СПб. ГУП «ТЭК СПб»

На ближайшие четыре дня, с 6 по 10 июня, в Калининском, Колпинском, Красносельском, Приморском, Пушкинском, Василеостровском, Выборгском, Московском, Невском и Фрунзенском районах Петербурга запланировано 38 гидравлических испытаний.

«В ходе гидравлических испытаний специалисты увеличивают давление в трубопроводах до уровня, на четверть превышающего обычную нагрузку. В то же время для безопасности горожан температура воды в трубах снижается до 40 градусов», — отметили теплоэнергетики.

Ранее ИА REGNUM сообщало, что всего в преддверии нового отопительного сезона теплоэнергетики проведут в зоне ответственности ТЭКа 260 испытаний. Проверки помогут обнаружить слабые места тепловых сетей и предупредить дефекты с ограничением тепла в холодное время года.