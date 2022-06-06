Ульяновск, 6 июня, 2022, 09:35 — ИА Регнум. В Ульяновской области планируется снести здание тепловозного депо, которое находится на территории федерального государственного учреждения. Соответствующее извещение о проведении электронного аукциона, опубликовано на портале госзакупок, передаёт корреспондент ИА REGNUM со ссылкой на документ.

Дарья Драй ИА REGNUM Демонтаж

Заказчиком является федеральное государственное казённое учреждение комбинат «Северный» управления Федерального агентства по государственным резервам по Поволжью. Победитель аукциона должен будет демонтировать объект незавершённого строительства в Ульяновске по проезду Нефтяников, 11. Речь идёт об одноэтажном здании тепловозного депо.

Начальная цена контракта определена в размере 2 314 912,1 рубля. Данные средства выделяются из федерального бюджета.

Срок исполнения контракта после его заключения — по 25 декабря 2022 года. Отмечается, что подрядчик может досрочно выполнить работы по контракту.