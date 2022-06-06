Сеул, 6 июня, 2022, 09:35 — ИА Регнум. Компании из Южной Кореи не собираются уходить с российского рынка. Об этом почетный президент южнокорейской Федерации предпринимателей на северном направлении (FNE) Ким Юн Сик в интервью РИА Новости.

Иван Шилов ИА REGNUM Южная Корея

Он рассказал, что компании из Южной Кореи не только не планируют уходить с российского рынка, но и рассматривают возможность выкупа долей того иностранного бизнеса, который готовится уйти из России.

«Зашедшие на местный рынок компании, такие как Хендэ Мотор, Лотте, CJ и другие, совсем не думают о том, чтобы уходить. Наоборот, они хотели бы приобрести американские или японские компании, которые уходят с рынка», — сказал он, отметив, что пока сдерживать такие сделки могут опасения из-за возможной реакции Запада.

Ким Юн Сик примет участие в Петербургском международном экономическом форуме.