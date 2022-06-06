Уфа, 6 июня, 2022, 09:36 — ИА Регнум. Самым «пушкинским» местом в Башкирии является школьный музей в деревне Шабагиш Куюргазинского района. Об этом 6 июня сообщил глава региона Радий Хабиров в своем телеграм-канале.

Александр Пушкин

Он сообщил, что в 1979 году учитель русского языка и литературы Рафик Аминов решил создать в деревне Шабагиш Куюргазинского района школьный музей, посвященный А. С. Пушкину.

«Во время работы над «Капитанской дочкой» и «Историей Пугачевского бунта» поэт путешествовал по Оренбургской губернии, в которую входила и территория современной Башкирии, в том числе сёла Куюргазинского района», — пояснил глава региона, отметил, что в результате небольшая коллекция выросла до серьезной экспозиции.

Хабиров заявил, что в настоящее время в фондах музея хранится свыше 40 тысяч экспонатов, в том числе собрание произведений поэта на 86 языках. В 2015 году здесь был установлен памятник Александру Пушкину.

Глава региона отметил, что музей открыт для всех, а Рафик Аминов, несмотря на заслуженную пенсию, проводит экскурсии.

Глава региона поздравил жителей Башкирии с днём рождения Александра Пушкина и Днём русского языка, а Аминову он пожелал доброго здоровья.