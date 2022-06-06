Москва, 6 июня, 2022, 09:33 — ИА Регнум. Работа председателя Центробанка России Эльвиры Набиуллиной по укреплению рубля очень талантливая. Об этом заявил посол США в России Джон Салливан, передаёт ТАСС.

Cbr.ru Эльвира Набиуллина

«Исключительно талантливый человек, Набиуллиной провела великолепную работу по временному укреплению рубля, может быть, даже чрезмерному. Курс рубля вырос», — отметил Салливан.

При этом, по его мнению, влияние санкций и мер экспортного контроля со временем значительно возрастёт.

«Если я был бы гражданином России, то меня беспокоило существенное влияние санкций на российскую экономику», — считает посол.

Как сообщало ИА REGNUM, основная деятельность посольства США в России сводится к разрешению вопросов граждан США, находящихся под стражей в России, заявил посол США в Москве Джон Салливан.

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