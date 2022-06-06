Канберра, 6 июня, 2022, 09:33 — ИА Регнум. 26 мая самолет P-8A Poseidon ВВС Австралии в стандартном режиме проводил наблюдение в международном воздушном пространстве над Южно-Китайским морем, когда китайский самолет J-16 пролетел «очень близко» и зажег сигнальные ракеты. Об этом стало известно 6 июня, когда журналисты телеканала Nine News рассказали об инциденте со ссылкой на данные министерства обороны Австралии.

ВВС Австралии

Как пишут журналисты, министр обороны Австралии Ричард Марлз уже заявил, что федеральное правительство Австралии выразило правительству КНР обеспокоенность по поводу «очень опасного» перехвата.

«Мы должны отступать в таких инцидентах, как этот … мы просто не можем позволить себе рисковать и добиваться эскалации», — прокомментировал произошедшее в интервью Nine News Сэм Роггевен, который является директором Программы международной безопасности аналитического центра Института Лоуи.

Эксперт подчеркнул, что перехват иностранных военных самолетов использовался Китаем для подтверждения своих претензий на суверенитет над Южно-Китайским морем.