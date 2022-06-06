Ульяновск, 6 июня, 2022, 09:29 — ИА Регнум. В Ульяновской области опровергли закрытие студенческой поликлиники, заявив, что она продолжает работать, но при этом решается вопрос о финансировании подобных здравпунктов. Об этом сообщается на сайте регионального минздрава.

Иван Шилов ИА REGNUM Поликлиника

В ведомстве отреагировали на появившееся в социальной сети сообщение об угрозе работы здравпунктов высших и средних специальных учебных заведений — в частности, о закрытии такого пункта в Ульяновском государственном аграрном университете в посёлке Октябрьский. В минздраве заявляют, что данный здравпункт работает в «штатном режиме», отмечая, что вопрос о ликвидации студенческой поликлиники и здравпунктов не рассматривался.

По данным чиновников, в Ульяновской области работают 22 здравпункта для учащихся и студенческая поликлиника, их содержание обходится в 30 млн рублей в год. Первичную помощь здесь получают свыше 1,5 тыс. человек. Данные учреждения входят в состав городской поликлиники № 1 имени С. М. Кирова.

«В настоящее время решается вопрос об источнике финансового обеспечения деятельности здравпунктов», — говорят в ведомстве, отмечая, что соответствующий запрос был направлен в Минздрав России.

Как сообщало ИА REGNUM, с марта 2022 года в Ульяновской области более 93 тыс. человек прошли профилактические медицинские и диспансеризацию, в том числе углубленное исследование после COVID-19. На второй этап диспансеризации направлено 16 179 пациентов. В муниципалитетах продолжают работать передвижные медицинские комплексы, позволяющие повысить доступность проведения медицинских исследований, в том числе в рамках диспансеризации.