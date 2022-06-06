Москва, 6 июня, 2022, 09:29 — ИА Регнум. Возобновление переговоров России и США по ядерным вооружениям маловероятно в нынешних условиях. Об этом 6 июня заявил американский посол в Москве Джон Салливан.

Джон Салливан

«Я просто не знаю. Могу точно сказать, что никаких инструкций из Вашингтона о готовности к переговорам я не получал», — приводит слова Салливана ТАСС.

По его словам, вопрос о ядерных вооружениях является одним из самых значительных в отношениях между Россией и США.

Он добавил, что одним из первых шагов президента США Джо Байдена на своём посту стало продление Договора о стратегических наступательных вооружений (СНВ-3) на пять лет.

Также он напомнил, что прекратится действие договора прекратится 5 февраля 2026 года, и продлевать его можно только один раз на пять лет, что уже было сделано.

Как сообщало ИА REGNUM, 5 мая в Госдепартаменте США заявили, что Россия соблюдает условия договора СНВ-3.