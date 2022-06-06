Прага, , 09:43 — REGNUM Пока Евросоюз угрожал, но не решался ввести эмбарго на российские энергоносители, цены на нефть и газ росли, обеспечивая России рекордную прибыль. Об этом экономист Лукаш Кованда заявил в колонке для чешского издания iDNES. cz.

Вацлавская площадь. Прага, Чехия

По его словам, в 2022 году Роснефть и Газпром получат рекордные за всю историю дивиденды — страна продавала «много и дорого», и продолжит продавать до конца года.

«Что-то не похоже, чтобы санкции и эмбарго им сейчас очень мешали. До сих пор получать высокую прибыль им помогал в основном ЕС, который грозился ввести эмбарго, тем самым поднимая мировые цены на нефть и газ, но не вводил его», — написал Кованда.

По словам эксперта, разногласия в Евросоюзе пошли российским энергокомпаниям на пользу. Объявление о поэтапном отказе стран ЕС от импорта российской нефти укрепило рубль.

По первой реакции рынка можно предположить, что для России и российских компаний принципиальных изменений не будет, добавил он.

Как сообщало ИА REGNUM, на минувшей неделе Евросоюз утвердил шестой пакет антироссийских санкций, включающий постепенный отказ от поставок нефти из России. Запрет распространяется на поставки по морю, но не на нефть, которая идёт по трубопроводам.

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