Иркутск, , 09:26 — REGNUM Жителей Иркутской области предупредили о неблагоприятных и опасных метеорологических явлениях погоды 6–7 июня. По данным ФГБУ «Иркутское управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды», 6 июня местами по области ожидаются ливневые дожди, грозы, в западных, северо-западных, центральных и южных районах местами ожидается усиление западного, северо-западного ветра до 15-20 м/с.

Гроза Pixabay.com

7-9 июня местами по области ожидается высокая 4 класса и чрезвычайная 5 класса пожароопасность лесов.

7-8 июня местами по области ожидаются заморозки 0, — 4°.

7 июня местами в южных, центральных, северо-западных, верхнеленских районах ожидаются сильные дожди, в горах с мокрым снегом, в отдельных районах грозы, порывы северо-западного, западного ветра 15-20 м/с.

Как сообщало ИА REGNUM, с 4 по 6 июня местами по Иркутской области отмечена высокая и чрезвычайная пожароопасность лесов. 5–6 июня в северных и верхнеленских районах ожидаются заморозки 0, — 4°С.

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