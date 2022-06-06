Нижний Тагил, Свердловская область, 6 июня, 2022, 09:33 — ИА Регнум. Свердловский киллер Виталий П., осуждённый за убийства предпринимателей, охранника и сотрудника полиции, продолжит отбывать наказание в колонии строгого режима. Об этом журналистам сообщили в пресс-службе прокуратуры Свердловской области.

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Согласно приговору суда, отбывать наказание мужчина должен до февраля 2028 года. Однако защитник осуждённого просил заменить П. наказание на более мягкое. Тагилстроевский районный суд Нижнего Тагила Свердловской области отказал адвокату в удовлетворении ходатайства.

Отметим, в 2020 году уралец уже пытался выйти на свободу. Тогда суд поддержал его УДО, однако с этим оказалась не согласна прокуратура. Жалобу ведомства удовлетворили, П. остался в колонии строгого режима. Ранее его приговорили к 24 годам и 10 месяцам лишения свободы. Кроме того, согласно решению суда, уралец должен выплатить 1 млн рублей штрафа.