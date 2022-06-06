Ростов-на-Дону, 6 июня 2022, 09:26 — REGNUM В Ростове-на-Дону определена и утверждена стоимость посещения уличных туалетов, приобретённых за 30 млн рублей летом 2021 года. Об этом сообщается на сайте городской администрации.
Стоимость посещения уборных составит 20 рублей. Оплатить можно будет только с помощью банковской карты. Ответственным лицом назначен заместитель главы администрации Ростова-на-Дону по вопросам ЖКХ Алексей Пикалов.
ИА REGNUM сообщало, что уборные были приобретены в конце лета 2021 года. Сначала подрядчик (предприниматель из Санкт-Петербурга) сорвал срок поставки кабинок, затем долго решался вопрос о расположении уборных и стоимости их посещения, велось подключение туалетов к коммуникациям.
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