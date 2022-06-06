Кош-Агачский район, Алтай, 6 июня, 2022, 09:25 — ИА Регнум. В Кош-Агачском районе Республики Алтай местному жителю предъявлено обвинение в посягательстве на жизнь сотрудника полиции. Подробности сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе следственного управления СКР по региону.

Винтовка Мосина

По данным следствия, правоохранители 1 июля нашли дома у 23-летнего жителя села Беляши незарегистрированный карабин Мосина с патронами. При попытке изъять оружие, обвиняемый схватил его и выбежал на улицу, где открыл огонь. При этом на требования полицейских молодой человек не реагировал.

«Более того, находясь на расстоянии около 80 метров от одного из сотрудников полиции, мужчина произвел не менее одного прицельного выстрела в полицейского, но пуля не попала в последнего, поскольку тот уклонился от выстрела», — отметили в ведомстве.

После чего сельчанин бежал в лес, однако позже в результате переговоров сдался полицейским. Имевшиеся у него оружие и боеприпасы были изъяты. По решению суда обвиняемый взят под стражу.