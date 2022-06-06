Донецк, 6 июня, 2022, 09:25 — ИА Регнум. За последние сутки территорию Донецкой Народной Республики обстреляли 51 раз. Об этом 6 июня сообщили в представительстве ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).

Mil.gov.ua Обстрел

В представительстве рассказали, что территория республика за последние сутки была обстреляна 51 раз. Украинские войска выпустили по республике 457 боеприпасов. В результате обстрелов один человек погиб, шесть получили ранения.

Как сообщало ИА REGNUM, украинские войска обстреляли посёлок Минеральное между Донецком и Ясиноватой.