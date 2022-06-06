Хельсинки, , 09:24 — REGNUM Факт того, что Россия не оказывает давление на Финляндию из-за желания последней стать членом Североатлантического альянса (НАТО), считает «удивительным» глава финской полиции безопасности Антти Пелттари. Он заявил об этом 6 июня в интервью газете Financial Times.

Финляндия

«Пока все достаточно спокойно и будем надеяться, что все так и останется. Хорошо, что ничего не происходит», — сказал он.

Кроме того, глава SUPO добавил, что он также считает позитивным то, что Финляндия приготовилась к защите своего общества. При этом он не рассказал, какой реакции от Москвы ждали в этом случае финские власти.

«Они заинтересованы, каким именно членом Североатлантического альянса станет Финляндия, если это произойдет», — высказал предположение Пелттари.

Как сообщало ИА REGNUM, 5 июня президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что вВласти Турции не изменят свою позицию по вступлению Швеции и Финляндии в НАТО без выполнения требований Анкары.