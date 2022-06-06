Москва, 6 июня, 2022, 09:24 — ИА Регнум. В Москве откроется первый Всероссийский центр для одарённых слепых школьников, проявляющих выдающиеся академические способности, сообщается на портале мэра столицы.

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Центр откроется на базе школы-интерната № 1 для обучения и реабилитации слепых столичного Департамента труда и соцзащиты населения. Незрячие дети во все России смогут пройти отбор и обучаться в центре с седьмого класса.

В этот центр будут зачисляться самые талантливые дети: при отборе учтут академические достижения, результаты участия в предметных олимпиадах, конкурсах и других мероприятиях. Зачисление будет проходить в два этапа на конкурсной основе.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в Москве 15 октября проходил благотворительный аукцион картин незрячих детей.

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