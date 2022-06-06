Абакан, 6 июня, 2022, 09:23 — ИА Регнум. Уголовное дело по факту гибели ребёнка в результате падения из окна многоквартирного дома возбуждено в городе Абакане. Об этом ИА REGNUM сообщили в Главном следственном управлении СКР по Красноярскому краю и Хакасии.

Дарья Антонова ИА REGNUM Окна дома

Трагедия произошла 6 июня. По информации ведомства, в этот день на асфальте у многоквартирного дома по улице Чертыгашева в Абакане нашли тело пятилетнего мальчика с признаками падения с высоты.

Возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 109 УК РФ («Причинение смерти по неосторожности»). По предварительным данным, в квартире проживала семья с двумя детьми. Рано утром 6 июня мать ушла на работу, оставив спящего ребёнка одного. Отец мальчика — вахтовик — также был на работе. Сестра ночевала у подруги.

Ребёнок проснулся, залез на подоконник и открыл окно. Облокотившись на москитную сетку, он не удержался и упал с высоты 15 этажа. От полученных травм он скончался на месте.

Расследование продолжается.

Как сообщало ИА REGNUM, в Усолье-Сибирском четырёхлетняя девочка выпала из окна.

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