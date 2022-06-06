Санкт-Петербург, 6 июня, 2022, 09:27 — ИА Регнум. Гребень антициклона, приближающегося к Санкт-Петербургу с северо-запада, принесет в города так называемое скандинавское лето, сообщил 6 июня ведущий специалист Центра погоды «Фобос» Михаил Леус.

Дарья Драй ИА REGNUM Молодые люди на Фонтанке

По его словам, при переменной облачности осадков не ожидается, но, несмотря на обилие солнца, будет прохладно.

«Температура воздуха +17…+19 градусов, по области +15…+20 градусов. Ветер северо-западный 4-9 м/с. Атмосферное давление будет расти и составит 765 мм рт. ст., что выше нормы», — добавил специалист.

Добавим, что во вторник, 7 июня, погода ожидается без дождей, немного выше +20 градусов и без осадков.