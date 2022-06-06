Сеул, 6 июня, 2022, 09:23 — ИА Регнум. В Южной Корее продолжают фиксировать рост цен на топливо. Об этом 4 июня сообщает Yonhap News со ссылкой на сервис Opinet Корейской национальной нефтяной компании.

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Согласно опубликованным данным, средняя стоимость бензина по стране составила 2013 вон (~$1,61), что на 19,3 вон (~$0,015) больше, чем неделю назад.

Известно, что цены на топливо продолжают расти на протяжении четырех недель подряд.

Самые высокие цены на бензин были зафиксированы в Сеуле, где литр топлива стоит 2087,2 вон (~$1,67), а самые низкие в Тэгу — 1988,3 вон (~$1,59).

Эксперты отмечают, что увеличение стоимости топлива связано с ростом мировых цен на нефть.

Средняя стоимость дизельного топлива также увеличилась на 8,1 вон (~$0,0065), до 2008,4 вон (~$1,6) за литр.