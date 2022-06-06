Беслан, Северная Осетия, , 09:46 — REGNUM В Северной Осетии скончался смотритель мемориального кладбища «Город Ангелов» в Беслане Касполат Рамонов. Он попал в ДТП несколько недель назад, был госпитализирован, но спасти его врачам не удалось, передает ГТРК «Алания».

Кладбище «Город ангелов», Беслан © digorets

Касполат Рамонов после террористического акта в школе №1 Беслана в 2004 году, в котором погибла его дочь, так и не смог оправиться от потери и остался присматривать за кладбищем, на котором были похоронены жертвы теракта, большинство из которых — дети.

«Они все мои. И для меня они более живые, чем весь остальной мир», — говорил Рамонов.

Бессменного смотрителя «Города Ангелов» похоронили 5 июня в селении Верхний Бирагзанг.

Напомним, в День знаний 1 сентября 2004 года террористы захватили школу №1 в городе Беслане, взяв в заложники более 1000 человек. 3 сентября при штурме здания школы погибли 334 человека, среди которых было 186 детей.