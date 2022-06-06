Строитель, Белгородская область, , 09:44 — REGNUM Машину по очистке рек и прудов протестировали в городе Строитель Белгородской области, сообщил подписчикам губернатор Вячеслав Гладков.

Камыши около водоема Наталья Стрельцова © ИА REGNUM

В лесопарке «Маршалково» 4 июня начали убирать заросли камыша, которые заболачивают почву и образуют ил в воде. После завершения работ здесь отсыпят берега песком.

«Так как у нас маловодный регион, программа очистки рек и русел будет реализовываться на постоянной основе. Это поможет сохранить и улучшить то, что у нас есть. Обязательно надо составить программу её развития, у нас в планах увеличить количество техники для этого. Наша область должна стать одной из лучших в этом направлении», — уверен губернатор.

К основным работам по очистке водоёмов в регионе приступят 14 июня — земснаряд будет расчищать реку Ворскла в Борисовском районе. Всего в 2022 году в перечень объектов, составленныq на основе общественных слушаний в каждом муниципалитете, вошли 72 водоёма.