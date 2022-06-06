Самара, 6 июня, 2022, 09:22 — ИА Регнум. Проверку по факту госпитализации граждан с признаками пищевого отравления проводят в Тольятти. Об этом 6 июня сообщает пресс-служба следственного управления Следственного комитета по Самарской области в своем телеграм-канале.

sayama Роллы

Сообщается, что в сети интернет была размещена информация о госпитализации в Тольяттинскую городскую больницу 20 жителей с признаками пищевой токсикоинфекции.

Согласно информации СМИ, сейчас в стационаре лечение проходят 16 пациентов, остальные лица лечатся на дому. По предварительным данным, все пациенты заказывали роллы в одной из служб доставок города.

По данному факту следователи проводят доследственную проверку по признакам выполнения работ или оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни или здоровья потребителей.

Сейчас специалисты устанавливают все обстоятельства произошедшего. По итогам проверки они примут процессуальное решение.