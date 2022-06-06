Новосибирск, 6 июня, 2022, 09:24 — ИА Регнум. В Новосибирской области вопросам безопасности детей во время летнего отдыха необходимо уделить повышенное внимание. Соответствующее поручение во время оперативного совещания сегодня, 6 июня, дал губернатор Андрей Травников.

M.government.ru Летний отдых

«Каждый год в преддверии летних каникул мы выполняем мероприятия по профилактике детского травматизма, но, к сожалению, в этом году лето началось с трагедии. Погиб подросток в Искитимском районе. Риски падения футбольных ворот для нас известны, но произошла трагедия, — прокомментировал Травников. — Нужно провести все профилактические мероприятия. В отношении тех же пресловутых футбольных ворот: если они капитальные, то должны быть капитально закреплены, а если временные, то должны быть из легких конструкций и не нести угрозу для жизни».

Глава области поручил внепланово провести обходы, осмотреть все незавершенные объекты строительства, котлованы, приямки и другие опасные места, а также обратить внимание на несанкционированные места летнего отдыха.

Как сообщало ИА REGNUM, в новосибирском селе футбольные ворота насмерть придавили ребёнка.