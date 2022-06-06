Барнаул, 6 июня, 2022, 09:17 — ИА Регнум. В Барнауле 6 июня более 1244 выпускников школ сдают единый государственный экзамен по физике и истории. Для проведения ЕГЭ организовано 11 пунктов, сообщает пресс-центр городской мэрии.

Сайт муниципалитета города Ярославля Сдача экзамена

Отмечается также, что физику напишут 592 человека, историю — 652. Продолжительность экзамена по физике — 3 часа 55 минут, экзамен по истории продлится 3 часа.

Следующий экзамен назначен на 9 июня. Выпускникам предстоит сдать обществознание.

Как сообщало ИА REGNUM, большинство жителей России (70%) выступают за отмену ЕГЭ. Положительно относятся к ЕГЭ лишь 13%, свидетельствуют данные рекрутингового агентства Superjob.ru.

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