Оренбург, , 09:17 — REGNUM В аэропорту Оренбурга реконструкцию взлётно-посадочной полосы заверещат к 31 июля. Об этом в своём телеграм-канале сообщил губернатор Денис Паслер.

Реконструкция взлётно-посадочной полосы в аэропорту Оренбурга minstroyoren. orb.ru

Уже готовы первые 500 метров основной полосы. Предстоит отремонтировать ещё 2000 метров. Уже отфрезерован участок протяжённостью 1300 метров.

Напомним, с 20 мая в аэропорту идёт второй этап реконструкции взлётно-посадочной полосы. На объекте работают 200 человек, 50 единиц техники.

Работы завершат к 31 июля. Затем начнётся процедура сертификации полосы.

Губернатор подчеркнул, что 1 сентября аэропорт будет соответствовать всем требованиям безопасности и снова сможет принимать и отправлять воздушные судна. Пока лётная программа выполняется из Орска, куда организован бесплатный трансфер.

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