Томск, 6 июня, 2022, 09:16 — ИА Регнум. В Томске с 10 июня начнёт работать бесплатное такси для ветеранов Великой Отечественной войны. Программа будет действовать до конца 2022 года, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе администрации Томской области.

Даниил Шведов ИА REGNUM Ветераны

Услугу могут получить проживающие в Томске инвалиды Великой Отечественной войны, участники боёв, военнослужащие последнего военного призыва в годы войны, а также лица, работавшие на ПВО в 1941–1945 годы.

«Воспользоваться услугой можно будет вне зависимости от целей поездки по городу Томску, с ветеранами смогут поехать сопровождающие. Просубсидированы будут поездки каждого ветерана на общую сумму до 3 тыс. рублей на человека», — добавили в администрации.

Как отмечается, сотрудники социальной защиты уже рассказали по телефону ветеранам о программе.