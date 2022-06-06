Донецк, , 09:15 — REGNUM Вооружённые формирования Украины совершили обстрел населённого пункта Минеральное в Донецкой Народной Республике. Об этом 6 июня сообщили в представительстве ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).

Обстрел (сс) Ministry of Defense of Ukraine

В 8:50 боевики открыли огонь с позиций в городе Авдеевка. По посёлку Минеральное выпущено шесть снарядов калибра 122 мм.

Как сообщало ИА REGNUM, вооружённые формирования Украины обстреляли два населённых пункта Донецкой Народной Республики.