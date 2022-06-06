Ереван, 6 июня, 2022, 09:15 — ИА Регнум. В правительстве Армении принято решение снести палатки протестующих на площади Франции в Ереване. Об этом 6 июня заявила депутат парламента республики от оппозиционной фракции «Армения» Агнесса Хамоян в соцсети Facebook (организация, деятельность которой запрещена в РФ).

Alexanyan Флаги Армении и России

Она сообщила, что к данной мере якобы хотят прибегнуть из-за визита спикера Госдумы России Вячеслава Володина и главы МИД РФ Сергея Лаврова. Они примут участие в заседании Совета Парламентской ассамблеи Организации Договора о коллективной безопасности (ПА ОДКБ).

«По моим сведениям, было принято решение в связи с визитами Лаврова и Володина убрать силами полиции палатки с площади Франции», — написала Хамоян.

Депутат отметила, что политический кризис, который разразился в Армении, никуда не денется, если снесут палатки. Единственным выходом из ситуации, по её мнению, будет отставка премьер-министра республики Никола Пашиняна.

Напомним, в Ереване более месяца проходят масштабные акции протеста. Активисты обвиняют Пашиняна в «предательстве» интересов армянского народа из-за того, что он призвал «снизить планку» по вопросу Нагорного Карабаха. 3 июня противостояние протестующих с полицией дошло до столкновений. Правоохранители применили светошумовые гранаты. В больницы попали около 60 пострадавших с обеих сторон.