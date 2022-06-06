6 июня 2022 | Время чтения 3 мин

Александр Погожев, , 18:00 — REGNUM Пока высшие учебные заведения решают возвращаться ли к опыту советской системы образования, на Ставрополье реструктуризируют систему среднего профессионального образования.

С 2022 года Ставропольский государственный аграрный университет реализует проект «Профессионалитет». Он подразумевает подготовку по 4 направлениям: ветеринария, агрономия, эксплуатация и ремонт сельхозтехники, зоотехния. Обучение проходит в образовательно-производственном центре сельского хозяйства на базе университета.

Льняное поле Александр Погожев © ИА REGNUM

Льняное поле Александр Погожев © ИА REGNUM

Лён Александр Погожев © ИА REGNUM

Цветущий лён Александр Погожев © ИА REGNUM

Льняное поле Александр Погожев © ИА REGNUM

Льняное поле Александр Погожев © ИА REGNUM

Льняное поле Александр Погожев © ИА REGNUM

Лесополоса вдоль льняного поля Александр Погожев © ИА REGNUM

Сельхозавиация Александр Погожев © ИА REGNUM

Работа проводится для уменьшения сроков обучения и вовлечения работодателей в образовательный процесс, потому что работодатель является главным действующим участником в реализации проекта.

Алексей Владимирович Лукьянов, главный агроном ООО «Беломечетское», георгиевское отделение Александр Погожев © ИА REGNUM

Лён Александр Погожев © ИА REGNUM

Разнотравье в Ставропольском крае Александр Погожев © ИА REGNUM

Подготовка кадров на базе предприятий позволит постепенно адаптироваться будущему специалисту в профессиональной среде. Все выделенные места по этим 4 профессиям бюджетные. По окончании факультета выпускник в короткий срок получит среднее профессиональное образование и сразу может выходить на работу.

Созревающий колос Александр Погожев © ИА REGNUM

Созревающий колос Александр Погожев © ИА REGNUM

Чеснок Александр Погожев © ИА REGNUM

На выезде школьникам рассказывают: в каких условиях в будущем придется работать, с каким оборудованием и видами работ ребята столкнутся после обучения специальности.

В будущих аграриях уже заинтересовано предприятие «Агросоюз красногвардейский». Здесь выпускники программы смогут устроиться на работу и реализовать свой профессиональный потенциал.

Автобус со школьниками Александр Погожев © ИА REGNUM

Школьники на территории предприятия «Агро Союз». Красногвардейский округ, Ставропольский край Александр Погожев © ИА REGNUM

Школьники на территории предприятия «Агро Союз». Красногвардейский округ, Ставропольский край Александр Погожев © ИА REGNUM

Работник предприятия проводит экскурсию по территории Александр Погожев © ИА REGNUM

Школьники на территории предприятия «Агро Союз». Красногвардейский округ, Ставропольский край Александр Погожев © ИА REGNUM

Предприятие «Агро Союз». Красногвардейский округ, Ставропольский край Александр Погожев © ИА REGNUM

Предприятие «Агро Союз». Красногвардейский округ, Ставропольский край Александр Погожев © ИА REGNUM

Новый трактор на предприятии Александр Погожев © ИА REGNUM

Водитель «Кировца» осматривает технику Александр Погожев © ИА REGNUM Водитель «Кировца» осматривает технику Александр Погожев © ИА REGNUM

Экскурсия для школьников. Предприятие «Агро Союз». Красногвардейский округ, Ставропольский край Александр Погожев © ИА REGNUM

Предприятие «Агро Союз». Красногвардейский округ, Ставропольский край Александр Погожев © ИА REGNUM

Родители поддерживают подобную инициативу и говорят, что в селе высшее образование для работы не так важно, как средне-техническое. Пока таких рабочих программ немного, они стараются самостоятельно привлекать своих детей к аграрным работам. Устраивают на уборку урожая. В течение всего лета постоянно зреют овощи, фрукты, требуются рабочие руки для сбора, переработки, помощи в реализации.

Придорожное объявление Александр Погожев © ИА REGNUM

Торговая палатка фермерского хозяйства у дороги Александр Погожев © ИА REGNUM

Свежая черешня Александр Погожев © ИА REGNUM Клубника с полей КФХ Качанова В.М. Александр Погожев © ИА REGNUM

Собака охраняет хозяйство Александр Погожев © ИА REGNUM

Виктор Михайлович Качанов, 1954 года рождения, фермер, инженер-гидротехник Александр Погожев © ИА REGNUM

Теплица для винограда и клубники Александр Погожев © ИА REGNUM

Виктор Михайлович Качанов, 1954 года рождения, фермер, инженер-гидротехник Александр Погожев © ИА REGNUM

Крестьянско-фермерское хозяйство Александр Погожев © ИА REGNUM

Большинство фермерских хозяйств признаются, что подростки работают продуктивнее взрослых, они активнее и выносливее, у них есть стимул — каждый пытается заработать на то, о чем мечтает.

«Мы приезжаем из Карачаево-Черкесии, ехать всего 25 минут на своей машине. В прошлый раз сын после одного рабочего дня на сборе клубники возвращаться не захотел. Поэтому находили более легкий труд для него. В этом году посмотрим. Пока что не жалуется. Да и с погодой повезло, небо затянуто облаками, не жарко», — говорит Людмила Найманова.

Сбор урожая клубники Александр Погожев © ИА REGNUM

Сбор урожая клубники Александр Погожев © ИА REGNUM Клубника под открытым небом Александр Погожев © ИА REGNUM

Сбор урожая клубники Александр Погожев © ИА REGNUM

Спелая клубника Александр Погожев © ИА REGNUM

Сбор урожая клубники Александр Погожев © ИА REGNUM Сбор урожая клубники Александр Погожев © ИА REGNUM

Сбор урожая клубники Александр Погожев © ИА REGNUM

Сбор урожая клубники Александр Погожев © ИА REGNUM

Сбор урожая клубники Александр Погожев © ИА REGNUM Сбор урожая клубники Александр Погожев © ИА REGNUM

Сбор урожая клубники Александр Погожев © ИА REGNUM

Работают родители с детьми с 5 утра и до 14:00. За одно собранное лукошко клубники платят десятую часть от его стоимости, это 20 рублей. При хорошем урожае только на одном квадратном метре можно собрать около десятка лукошек.

Сбор урожая черешни Александр Погожев © ИА REGNUM

Сбор урожая черешни Александр Погожев © ИА REGNUM

Молодежь находит преимущества в сезонной работе недалеко от дома и с детства учатся находить способы зарабатывать и применять свои способности на своей малой Родине.

Торговая палатка фермерского хозяйства у дороги Александр Погожев © ИА REGNUM

Торговая палатка фермерского хозяйства у дороги Александр Погожев © ИА REGNUM

Виктор Михайлович Качанов с ящиком черешни Александр Погожев © ИА REGNUM

Фигура на территории хозяйства Александр Погожев © ИА REGNUM