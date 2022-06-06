Чебоксары, , 09:14 — REGNUM В Чувашии в 2022 году планируется предоставить жилье более 300 детям-сиротам, в то время как «реально нуждаются» в жилищных помещениях более 1,4 тыс. человек. Об этом ИА REGNUM сообщили в региональной прокуратуре, подводя итоги надзора за исполнением законов о защите прав детей за четыре месяца.

Жилье Наталья Стрельцова © ИА REGNUM

На особом контроле надзорного ведомства остаются вопросы обеспечения жильём детей-сирот. По данным прокуратуры, на 1 мая 2022 года в Чувашии в жилье «реально нуждаются 1450 сирот».

После вмешательства правоохранителей объём бюджетных средств на 2022 году «увеличен на 163,9 млн рублей и составил всего 488,4 млн рублей», а также разработан нормативный акт, позволяющий устанавливать начальные максимальные цены контрактов, сопоставимые с рыночными.

Отмечается, что в этом году за счёт выделенных средств планируется обеспечить жильём 301 сироту. В настоящее время приобретено 93 квартиры, из них 24 — с использованием жилищных сертификатов.

В прокуратуре добавляют, что за четыре месяца в Чувашии пресечено 95 нарушений жилищных прав детей-сирот. В частности, речь идёт о несвоевременном проведении конкурсных процедур на приобретение жилья, ненадлежащем контроле за сохранностью «сиротских» жилых помещений и обеспечением их санитарно-технического состояния, непогашении муниципалитетом долгов за капремонт в домах, предоставленных детям-сиротам по договорам социального найма.

Всего в Чувашии за четыре месяца в рамках надзора за исполнением законов о защите прав детей пресечено почти 4,5 тыс. нарушений, 1 116 виновных лиц привлечены к административной и дисциплинарной ответственности, в суд ушло 368 исков, большинство из которых удовлетворены. Помимо этого, после проверок заведено семь уголовных дел.

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Как сообщало ИА REGNUM, ранее чувашские власти заявляли, что только в пяти муниципальных образованиях заключены контракты по всем запланированным объектам программы «Обеспечение жилыми помещениями детей сирот». Объём заключенных контрактов по данному направлению на 16 мая составил 12,6% от лимитов.