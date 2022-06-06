Париж, , 09:13 — REGNUM Бывший премьер-министр Франции Мануэль Вальс объявил об «исключении» из избирательной гонки, сообщает Le Parisien.

Франция Ольга Шклярова © ИА REGNUM

Мануэль Вальс надеялся вновь сыграть ведущие роли во французской политической жизни. Избиратели Пиренейского полуострова и Монако решили иначе: экс-премьер в первом туре парламентских выборов занял лишь третье место. Под влиянием президентского большинства бывший социалист занял третье место с 15% голосов.

«Я не могу игнорировать результат и тот факт, что моя кандидатура не убедительна», — отреагировал в Twitter Мануэль Вальс.

Как сообщало ИА REGNUM, Франция ведет переговоры с Объединенными Арабскими Эмиратами (ОАЭ), чтобы найти альтернативные пути поставки нефти.

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