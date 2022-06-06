Париж, 6 июня, 2022, 09:13 — ИА Регнум. Бывший премьер-министр Франции Мануэль Вальс объявил об «исключении» из избирательной гонки, сообщает Le Parisien.

Ольга Шклярова ИА REGNUM Франция

Мануэль Вальс надеялся вновь сыграть ведущие роли во французской политической жизни. Избиратели Пиренейского полуострова и Монако решили иначе: экс-премьер в первом туре парламентских выборов занял лишь третье место. Под влиянием президентского большинства бывший социалист занял третье место с 15% голосов.

«Я не могу игнорировать результат и тот факт, что моя кандидатура не убедительна», — отреагировал в Twitter Мануэль Вальс.

Как сообщало ИА REGNUM, Франция ведет переговоры с Объединенными Арабскими Эмиратами (ОАЭ), чтобы найти альтернативные пути поставки нефти.

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