Пошехонье, Ярославская область, 6 июня, 2022, 09:11 — ИА Регнум. В городе Пошехонье Ярославской области из-за недостатков критического характера в полном объеме не может заработать станция водоподготовки, которую построили по нацпроекту. Об этом сообщает корреспондент ИА REGNUM со ссылкой на пресс-службу госпредприятия «Северный водоканал».

Северный водоканал Работы на станции

Станцию водоподготовки в Пошехонье сделали по федеральному проекту «Чистая вода» национального проекта «Жилье и городская среда», стоимость работ составила 74 миллиона рублей. В декабре 2021 года в правительстве Ярославской области сообщили о вводе станции в эксплуатацию. Однако, как оказалось, проблемы на объекте есть до сих пор. До конца мая станция не работала.

«На прошлой неделе в городе Пошехонье ввели в эксплуатацию станцию водоподготовки. После передачи данного объекта в ведение ГП ЯО «Северный водоканал» и начала эксплуатации, были выявлены недостатки критического характера, допущенных при проектировании и строительстве, при наличии которых эксплуатация ОСВ была невозможна. До 25 мая 2022 г. научно-производственной фирмой часть нарушений устранено», — сообщили на «Северном водоканале».

На данный момент на объекте проведены работы по отладке технологических режимов станции, чистка и дезинфекция резервуаров чистой воды.

«Завезены реагенты в необходимом количестве, контрольный отбор проб питьевой воды перед подачей в распределительную сеть выполнен. Качество питьевой воды соответствует требуемым нормативам. В настоящей момент выполняются мероприятия по настройке режимов работы станции», — отметили на «Северном водоканале».

Согласно порталу госзакупок, работы по строительству станции выполняло ООО «Техмонтаж» из Ярославля. Из общей стоимости госконтракта в 74 миллиона рублей подрядной организации оплатили 73,8 миллиона. Как ранее сообщало ИА REGNUM в отношении директора ООО «Техмонтаж» Вячеслава Меньшикова возбуждено уголовное дело. Его подозревают в мошенничестве при строительстве школы в Рыбинске.