Москва, , 09:25 — REGNUM США развязали против России экономическую войну, но сами попали под удар. После этого рассыпалась их «принципиальность» по отношению к властям Венесуэлы, заявил в опубликованном 6 июня интервью директор Латиноамериканского департамента МИД РФ Александр Щетинин.

США Александр Горбаруков © ИА REGNUM

Он отметил, что американцы в нынешних условиях пошли на прямой контакт с Каракасом, и это наглядно показывает конъюнктурность их внешней политики. Это лишь один из примеров действий Вашингтона, вызвавших разбалансировку глобального энергетического рынка.

«Вся «принципиальность» рассыпалась, как только развязанная Вашингтоном экономическая война против России срикошетила по экономике самих США», — сказал Щетинин ТАСС.

Как сообщало ИА REGNUM, Госдепартамент США ранее разрешил поставлять венесуэльскую нефть в Европу в расчёте на то, что это поможет снизить зависимость от России.

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