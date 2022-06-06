Новосибирск, 6 июня, 2022, 09:11 — ИА Регнум. В Новосибирске завтра, 7 июня, откроется межрегиональная конференция по социальному служению Русской православной церкви для епархий, расположенных в Сибири. Об этом ИА REGNUM сообщили в мэрии города.

Алексей Колчин ИА REGNUM Церковь

Участниками мероприятия станут руководители социальных проектов и благотворительных организаций, добровольцы, сёстры милосердия, главы епархиальных социальных отделов.

На конференции обсудят помощь алкоголезависимым и наркозависимым, женщинам в кризисной ситуации, развитие служения сестричеств милосердия, поделятся практиками помощи людям с инвалидностью, бездомным, многодетным семьям и нуждающимся людям. Особое внимание будет уделено помощи добровольцев по уходу за ранеными.