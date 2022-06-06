Донецк, , 09:10 — REGNUM Вооружённые формирования Украины обстреляли два населённых пункта Донецкой Народной Республики. Об этом 6 июня сообщили в представительстве ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).

Обстрел Mil.gov.ua

Обе атаки зафиксированы в 8:45. С позиций в населённом пункте Новгородское попала под обстрел Пантелеймоновка. Выпущено шесть снарядов калибра 122 мм.

Из населённого пункта Кодема украинские боевики обстреляли из миномёта посёлок Гольмовский. Выпущено восемь мин калибра 120 мм.