Белград, 6 июня, 2022, 09:07 — ИА Регнум. Есть целый ряд причин, по которым Белград «остаётся на своей принципиальной позиции» по антироссийским санкциям, к которым он подключаться не намерен. Об этом заявил посол России в Сербии Александр Боцан-Харченко.

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«Для президента Вучича есть ещё и моральный, личный аспект неприсоединения к санкциям. Этот фактор в политике тоже работает, мы не должны от него отмахиваться», — сказал он в интервью газете «Известия».

В числе других аспектов российский дипломат назвал мнение большинства граждан государства, которые «просто не представляют, как могут быть введены санкции в отношении России» с учётом духовной и культурной близости двух стран». Ещё одна немаловажная причина, которая определяет позицию Белграда, — экономический фактор.

«Экономика Сербии очень связана в позитивном смысле с Россией. И это ещё один из факторов. Каждый понимает, что антироссийские санкции привели бы к весьма заметному ущербу для экономики и социальной сферы», — пояснил Боцан-Харченко.

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Также главную роль играет и регулярный диалог между главами Сербии и России, который «троится на доверии, взаимном уважении, «.

Как сообщало ИА REGNUM, лидеры стран ЕС требуют от Сербии согласовать свою внешнюю политику с политикой Евросоюза и ввести санкции против России. При этом президент Сербии Александр Вучич заявил, что пока нет возможности для того, чтобы Белград ввёл антироссийские санкции. По его словам, это «не так просто, как кажется».