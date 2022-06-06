Иркутск, , 09:07 — REGNUM По состоянию на 6 июня в Иркутской области действует один пожар на площади одного гектара, написал в своём телеграм-канале губернатор региона Игорь Кобзев. По его словам, речь идет о возгорании в Шелеховском районе, которое планируется локализовать сегодня до 20:00 местного времени.

Лесной пожар в Приангарье Правительство Иркутской области

За минувшие сутки ликвидирован лесной пожар на площади 10 га в Зиминском районе. Полностью локализовано два возгорания: в Бодайбинском районе на площади 8 га, в Черемховском — на площади 83 га на не покрытых лесом землях и нелесной территории.

В тушении всех лесных пожаров 5 июня было задействовано 37 пожарных-десантника, 27 сотрудников лесопожарных формирований, пять работников арендаторов лесных участков, а также 10 единиц наземной техники. Авиационный мониторинг лесопожарной обстановки осуществлял один самолет Ан-2 и один легкомоторный самолет. Два вертолета Ми-8 участвовали в тушении.

«Всего, напомню, тушить лесные пожары у нас помогали 225 человек: из Ханты-Мансийского автономного округа, Хабаровского края, Республики Саха (Якутия), Омской области. Эти десантники работали на ликвидации пожаров в Усть-Илимском, Нижнеудинском, Осинском, Слюдянском и Усольском районах. Благодарен всем, кто помогал нам в сложный час. И отдельная благодарность Рослесхозу за предоставление сил федерального резерва», — отметил губернатор Игорь Кобзев.

Как сообщало ИА REGNUM, в Иркутской области, по данным на 5 июня, на землях лесного фонда действовало два пожара.

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